Пьяная женщина напала на санитарку в Саратовской области из-за диагноза

В Саратовской области пьяная женщина напала на санитарку травмпункта из-за несогласия с диагнозом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Саратовской области жительница города Балаково в состоянии алкогольного опьянения напала на сотрудницу местного травмпункта из-за несогласия с диагнозом.

“35-летняя агрессивная женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она пришла в травмпункт в 04.30 утра и пожаловалась, что, ковыряя в носу, сломала палец. Когда диагноз не подтвердился, она с этим не согласилась, схватила за волосы санитарку и сильно ударила ее головой о стену”, — уточняет “КП-Саратов”, ссылаясь на министра здравоохранения региона Олега Костина.

Отмечается, что группа быстрого реагирования оперативно приехала на место инцидента и задержала агрессивную пациентку. Позже в полиции рассказали, что задержанная находится в розыске за нанесение телесных повреждений другому человеку. Пострадавшая в данный момент госпитализирована, а после выписки из больницы напишет заявление в полицию.

Напомним, недавно в городе Пльзень в Чехии пьяный 40-летний украинец жестоко избил женщину за отказ дать ему сигарету, а позже и вступившегося за нее местного жителя. Позже “героя из Мариуполя”, как он сам себя провозгласил, задержала полиция.