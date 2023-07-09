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НовостиПолитика9 июля 2023 10:10

Iltalehti: Полковник Мякитало назвал угрозой недвижимость россиян в Финляндии

В начале 2010-х было обнаружено 139 объектов недвижимости, приобретенных россиянами, отметил офицер
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Полковник Мякитало назвал угрозой недвижимость россиян в Финляндии

Полковник Мякитало назвал угрозой недвижимость россиян в Финляндии

Фото: REUTERS

Принадлежащая гражданам России недвижимость в Финляндии представляет угрозу национальной безопасности страны, считает финский полковник Янне Мякитало.

«В начале 2010-х было обнаружено 139 объектов недвижимости, приобретенных россиянами. Ее купили в районе радиолокационных станций, складов взрывчатых веществ, боеприпасов. Стоит взглянуть на недвижимость, принадлежащую иностранцам: используется ли она для осуществления масштабного воздействия на Финляндию и как страна может предотвратить его», – заявил он газете Iltalehti.

Как полагает полковник, на территории, принадлежащей россиянам, можно размещать тайники со взрывчатыми веществами, зенитными и противотанковыми ракетами.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе Министерство иностранных дел Финляндии объявило об ужесточении правил въезда в страну для граждан России. Речь идет, в частности, об абитуриентах, бизнесменах и владельцах недвижимости.