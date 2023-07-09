Кандидат в президенты США унизил Зеленского

Кандидат в президенты США Рамасвами назвал Зеленского крысоловом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он ставит мир под угрозу ядерной войны.

“Прекратите ставить нас на грань ядерной войны. <…> Если я стану президентом, то не потерплю издевательств со стороны антидемократического комика, ставшего лидером государства. Для меня действительно загадка, каким образом Запад каждый день ест из рук этого крысолова”, — написал политик на своей странице в Twitter.

Также Рамасвами подчеркнул, что действующий президент США должен выступить против вступления Украины в НАТО, на чем постоянно настаивают украинские власти.

Напомним, недавно пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вооруженные силы Украины в данный момент не соответствуют стандартам НАТО из-за чего рано говорить о вступлении Киева в альянс.

При этом бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что Североатлантический альянс уже оказался на грани коллапса из-за нежизнеспособной идеологии, разрушенной конфликтом на Украине.

При этом позже экс-начальник Генштаба сухопутных войск Британии лорд Ричард Даннатт отметил, что даже недавнее решение Белого дома о поставке Киеву кассетных боеприпасов может расколоть НАТО.