На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей и поездов Фото: пресс-служба правительства Крыма

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Движение по Крымскому мосту возобновлено», – написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков написал в Telegram, что на Крымском мосту возобновлено также железнодорожное движение.

Напомним, в воскресенье, 9 июля, глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Вооруженных сил Украины в районе Керчи. По предварительным данным, в результате атаки повреждений и пострадавших нет. О перекрытии Крымского моста при этом власти республики не сообщали.

Между тем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призналась в причастности Киева к теракту на Крымском мосту в октябре прошлого года.