Попросила денег и уехала на «поиски себя»: Отец Агутина раскрыл причины расставания с молодой спутницей

Отец Леонида Агутина раскрыл причины расставания с молодой спутницей Фото: кадр из телепередачи

Леонид Агутин и Анжелика Варум женаты уже почти 20 лет, при этом отлично совмещают брак с творчеством, выступая вместе на концертах. В то же время слухи неоднократно «разводили» звездную пару – об этом пишут постоянно, так что супруги уже не пытаются опровергать эти сообщения. Теперь же о своей личной жизни откровенно заговорил 88-летний отец Агутина – Николай, который недавно расстался с молодой спутницей Аллой, младше его на 50 лет.

Николай Петрович раскрыл причины расставания с девушкой в студии программы «Секрет на миллион». По его словам, инициатором этого стала Алла, однако и сам он понимал, что рано или поздно им придется разойтись. Агутин-старший прожил с Аллой десять лет.

рассказал о своей личной жизни. Артист раскрыл, почему расстался с одной из партнерш по имени Алла, которая была младше его на 50 лет. Союз просуществовал 10 лет и распался по вполне объяснимым причинам.

«Я на нее серьезно не смотрел, и она на меня тоже. Она очень хороший человек, симпатичная, добрая, умная», – признался Николай Агутин.

Как объяснил композитор, в один из дней Алла попросила у него определенную сумму денег и уехала на «поиски себя». Спустя какое-то время она позвонила ему и заявила, что остается жить в Объединенных Арабских Эмиратах, после чего они больше не общались. Певец считает, что такой поворот был вполне ожидаем, поскольку когда-нибудь его избраннице понадобилась полноценная семья с детьми.

Напомним, весной этого года Леонид Агутин откровенно рассказал про отношения с Анжеликой Варум.