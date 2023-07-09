"Де Голль в гробу перевернулся": Захарова ответила на поставки оружия Францией для ВСУ

Мария Захарова отреагировала на решение Франции и дальше спонсировать Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция, отправляющая военную помощь киевскому режиму, спонсирует нацистов. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление главы МИД Франции Катрин Колонн об усилении военной поддержки Украины.

"Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел Франции сообщила об усилении военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также пообещала и дальше работать с европейскими коллегами по вопросу определения гарантий безопасности для этой страны.

Кроме того, в МИД Франции заявили, что Париж, подписавший Конвенцию по кассетным боеприпасам, "с пониманием" относится к решению США отправить Киеву данный вид снарядов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал возможную передачу Вашингтоном кассетных боеприпасов очередным шагом к эскалации конфликта.