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НовостиВ мире9 июля 2023 13:32

NYT: Высококвалифицированные украинские беженцы не могут найти работу в Британии

Правозащитники отмечают, что из-за языкового барьера специалисты вынуждены соглашаться на любую работу
Сергей ЧИКОВ
NYT: Высококвалифицированные украинские беженцы не могут найти работу в Британии

NYT: Высококвалифицированные украинские беженцы не могут найти работу в Британии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское издание The New York Times сообщило, что украинские беженцы, в том числе высококвалифицированные специалисты, столкнулись с невозможностью найти работу в Великобритании и вынуждены возвращаться домой.

“Я потерял все”, — рассказал изданию бывший украинский хирург-травматолог, недолго проработавший грузчиком в одном из супермаркетов Лондона.

“Если здесь ничего не получится, придется вернуться”, — добавил украинец.

В статье приводится комментарий защитников прав беженцев, которые указывают на большие проблемы из-за языкового барьера и сложного процесса переаттестации, из-за чего переселенцы часто соглашаются на любую дешевую работу просто для того, чтобы "свести концы с концами".

Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что Украина на самом деле не нужна Европе, а публичное единство стран ЕС в поддержке Киева вызвано “указом американского ментора” и уже привело к взрывам недовольства во всех частях Европейского континента от “потока наглых попрошаек”.