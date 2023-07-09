Столтенберг заявил, что члены НАТО на саммите займут единую позицию по Украине

Столтенберг заявил, что члены НАТО займут единую позицию по Украине на саммите в Вильнюсе Фото: REUTERS

Все государства-члены НАТО на предстоящем июльском саммите в Вильнюсе займут единогласную позицию по Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам норвежца, это будет непросто из-за различных взглядов, однако в конечном счете участники НАТО объединятся вокруг общей идеи по перспективам вступления Украины в состав военно-политического блока.

"Сила НАТО, которая снова и снова подтверждается, состоит в том, что мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла", - сказал Столтенберг в интервью британскому телеканалу Sky News.

Ранее сайт KP.RU в большом материале рассказал, что все потуги Зеленского устроить голосование по приглашению Украины в НАТО бесперспективны, о чем свидетельствуют сигналы из Вашингтона. А главным противником членства Украины в альянсе выступает никто иной как президент США Джозеф Байден.