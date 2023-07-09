В городах Ливана появились Билборды с изображением Путина с Кораном в руках Фото: kremlin.ru

В городах Ливана появились билборды с изображением президента России Владимира Путина, держащего в руках священную книгу мусульман Коран и подписанные “Страж и защитник религий”.

Данная акция организована главой офиса российского-ливанского сотрудничества “Росливан” Мухаммедом Насрутдином, который предложил поблагодарить Путина за твердую публичную позицию о недопустимости оскорбления чувств мусульман.

“Страны Запада пытаются ввергнуть мир в туннель человеческого и религиозного расизма и нравственного разложения <…> Человек сжег экземпляр священного Корана в Швеции с одобрения государственных органов, мы были свидетелями варварской кампании против мусульман не в одной стране”, — отметил Насрутдин в интервью РИА Новости.

Также глава Росливана добавил, что в России неуважение к Корану является преступлением, а Владимир Путин своим примером показывает правильную государственную позицию в отношении религий, за что ему благодарны граждане Ливана.

Тем временем внешнеполитическая служба ЕС в своем заявлении от имени Евросоюза также осудила сожжение Корана напротив крупнейшей мечети Стокгольма и назвала эту акцию оскорбительным актом, однако сразу отметила, что выступает за свободу выражения мнений.

При этом акция по сожжению Корана была согласована и одобрена полицией Швеции, а устроивший ее 37-летний беженец из Ирака Салван Момика остался безнаказанным и уже заявил о намерении повторить надругательство над священной книгой.