В реке в Иркутске обнаружили тело полуторагодовалой девочки, пропавшей месяц назад

В Иркутске нашли тело девочки. Фото: Кирилл ШПИЦИН

В Иркутске спустя месяц поисков обнаружили тело пропавшей полуторагодовалой девочки в реке Ушаковке. Об этом сообщает "КП-Иркутск" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Поиски ребенка велись с июня, и только сегодня, 9 июля, спустя ровно месяц ее тело нашли в реке рядом с торговым центром "Флагман" у моста.

Точную причину смерти ребенка определит судебно-медицинская экспертиза. Предположительная версия - несчастный случай. Вероятно, ребенок просто утонул.

Напомним, 9 июня местная жительница вместе со своей дочкой пришли на берег реки Ушаковка отдохнуть. В один момент девочка пропала из поля зрения своей мамы. Та тут же обратилась в полицию, и с тех пор на протяжении каждого дня следователи, спасатели и волонтеры вели поиск 1,5-годовалой малышки. Всего к поискам были привлечены около 100 человек.