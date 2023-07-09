Economist: ВСУ после провала наступления рискуют саперами для обезвреживания мин Фото: REUTERS

Журнал Economist сообщил, что командование ВСУ перешло к новой тактике разминирования подступов к линии обороны ВС России, из-за чего украинская армия несет значительные потери в личном составе.

Согласно данным Economist, после провала ВСУ в наступлении около Малой Токмачки в Запорожской области Киев начал отправлять на обезвреживание заминированных территорий малые группы из 4 - 5 саперов без прикрытия.

“У нас нет прикрытия с воздуха или большого количества западного оборудования, поэтому мы рискуем нашими людьми”, — сообщают авторы статьи со ссылкой на командира инженерного полка ВСУ.

По словам военного, в ходе наступления его подразделение понесло самые большие потери среди всех остальных бригад ВСУ, а многие его товарищи “стали бояться” идти в атаку. При этом данная тактика, сказал командир ВСУ, не принесла значительных результатов.

Тем временем Вашингтон решил отправить Украине кассетные боеприпасы для “усиления наступательного потенциала ВСУ”, однако, как отметил генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг, это лишь усугубит проблемы атакующих подразделений Киева, поскольку именно им придется впоследствии идти по заминированным неразорвавшимися суббоеприпасами территориям.

Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак также указывал на плохую подготовку наступательных подразделений ВСУ, которые неправильно проработали тактику преодоления минных заграждений ВС РФ.