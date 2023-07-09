Экс-разведчик армии США Риттер: Запад избавится от Зеленского в случае атаки на ЗАЭС Фото: REUTERS

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные союзники предостерегли президента Украины Владимира Зеленского от попытки подрыва Запорожской АЭС,

“Зеленскому вынесли предупреждение на Западе. Сказали остановиться. Если бы глава киевского режима атаковал АЭС и это привело бы к серьезным последствиям, то от него бы избавились”, — заявил военный в интервью каналу Judging Freedom.

По словам Риттера, Зеленский мог попытаться устроить подрыв ЗАЭС с целью вовлечения других стран, способных, по мнению украинского лидера, помочь ему вернуть контроль над станцией.

При этом, как отметил экс-разведчик, Кремль прекрасно понимает желание киевского режима и заранее выстроил плотную линию оборону вокруг ЗАЭС, поэтому украинская армия самостоятельно не сможет провести операцию по захвату станции.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что в данный момент киевский режим занят реализацией плана “по собственному спасению” планомерным разрушением Запорожской АЭС.

При этом Киев неоднократно заявлял о якобы планах России устроить подрыв на ЗАЭС, а Владимир Зеленский утверждал, что на крышах нескольких ядерных реакторов якобы есть похожие на взрывчатку предметы, что позже опровергли снимки американской спутниковой компании Planet Labs.

Американский журналист Стивен Брайен отмечал, что Киев может устроить катастрофу на ЗАЭС и обвинить в нем Россию также, как разрушил плотину Каховской ГЭС и после призывал “остановить русских”.