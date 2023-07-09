Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

Главы МИД Турции и России пообщались по телефону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по своей инициативе провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в это воскресенье, 9 июля 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте российского МИД.

Так, в ходе телефонных переговоров стороны обсудили региональную повестку дня с упором на последние события вокруг Украины.

Анкара также обратила особое внимание на продолжающиеся поставки военной техники киевскому режиму, признав этот курс деструктивным. В Турции осведомлены, что подобные шаги могут привести "только к негативным последствиям".

Были затронуты вопросы обеспечения глобальной продовольственной безопасности на фоне истекающего срока действия зерновой сделки, а также обговорены отдельные аспекты российского-турецкого двустороннего сотрудничества.

В ходе разговора была подтверждена необходимость укрепления доверительного характера отношений между Россией и Турцией на основе договоренностей Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявил, что ожидает визита Путина в Турцию в августе этого года.