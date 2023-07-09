В Латвии стали массово штрафовать за поздравления с Днем Победы в сети в 9 мая

В Латвии начали массово штрафовать за поздравления с Днем Победы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Латвии стали получать уведомления о штрафах за то, что они поздравляли или реагировали на поздравления в сети с Днем Победы 9 мая. Об этом сообщает местное издание Delfi.

По данным источника, письма со штрафами пришли десяткам латвийцам. 9 мая они пересылали друг другу поздравительные открытки или же оставляли в социальных сетях реакции с комментариями на публикации ко Дню Победы. Полиция Латвии провела мониторинг соцсетей, вычислив "нарушителей", и стала формировать административные дела о штрафах в размере до 350 евро.

Русский союз Латвии призвал получивших штрафы граждан обжаловать их, назвав действия местных властей противозаконными.

Ранее сообщалось, что Латвия прекратила выдачу любых типов виз российским гражданам начиная с 26 июня 2023 года. Спустя несколько дней Министерство иностранных дел Латвии возобновило прием заявлений на визы для тех россиян, чьи родственники приживают в странах Европейского союза.