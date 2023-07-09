Вице-премьер Украины Стефанишина: Решения о визите Зеленского на саммит НАТО нет

Украинский президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Окончательного решения по участию украинского президента Владимира Зеленского в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе пока не принято. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По словам Стефанишиной, в Киеве сами не понимают, какой формат встреч НАТО их ждет в Вильнюсе.

"И до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол", - сказала она изданию "Зеркало недели". От финальных документов будет зависеть, посетит ли Зеленский саммит Североатлантического альянса 11 и 12 июля, или же нет.

Ранее сайт KP.RU в большом материале рассказал о бесперспективных попытках Украины постучаться в двери к НАТО, которые не открывает им никто иной как президент США Джозеф Байден. Глава Белого Дома в свежем интервью телеканалу CNN заявил, что у НАТО нет единства по вопросу вступления Украины.