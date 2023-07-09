Актрису сериала «Король и шут» бросил парень из-за одной обнаженной сцены

22-летняя актриса Валери Зоидова стала одинокой после сериала "Король и Шут" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Всего одна сцена в сериале "Король и Шут", которая даже не вошла в финальный монтаж, разрушила отношения 22-летней актрисы Валери Зоидовой. Драматичными подробностями личной жизни поделилась сама артистка в интервью Starhit.

Валери сыграла Анфису, первую жену Горшка, в сериале "Король и Шут" про одноименную панк-группу. В финальном эпизоде должна была быть включена постельная сцена с участием Валери. Съемочная группа меняла локации, потратила несколько дублей, но в итоге эти кадры зритель так и не увидел. Зато молодой человек актрисы фотограф Антон Сергеев стал свидетелем эпизода, после чего бросил свою молодую подругу после трех лет отношений.

"Это в целом была последняя смена, и я рассталась с парнем, когда он увидел это. Поэтому когда мне сказали, что она не вошла, я даже расстроилась", - призналась Валери.

Режиссер сериала Рустам Мосафир объяснил, что не стал включать интимную сцену в финальный монтаж из-за того, что та выглядит как будто "из другого кино".

Ранее сайт KP.RU писал о том, что Анна Курникова тайно вышла замуж за Энрике Иглесиаса, а Юлия Ковальчук родила второго ребенка в 40 лет.