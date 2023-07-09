ABC News: Зеленский не верит в возможность применения Россией ядерного оружия

Зеленский не верит, что Россия применит ядерное оружие Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский не верит в способность России применить ядерное оружие в ходе проведения специальной военной операции. Об этом Зеленский заявил в интервью ABC News.

Зеленский также вновь заговорил о том, что Россия якобы хочет провести диверсию на Запорожской АЭС, однако факты говорят об обратном.

Инспекторы МАГАТЭ за последнюю неделю провели две полномасштабные проверки ЗАЭС, в ходе которых не было выявлено следов минирования и других сомнительных действий. Более того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на беспокоящие его действия ВСУ, которые обстреливают близлежащую к ЗАЭС территорию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу 2023 года на территорию его страны будет полностью поставлено обещанное Россией тактическое ядерное оружие. Решение о размещении ТЯО в Белоруссии стало ответом на помощь Запада Украине. При этом оно никогда не будет применено, в чем заверил белорусский лидер.