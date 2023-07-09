В итальянском Портофино появится первая улица в честь Сильвио Берлускони

В Италии появится первая улица имени покойного экс-премьера Берлускони Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Италии появится первая улица, названная в честь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который ушел из жизни 12 июля 2023 года. Об этом сообщает издание Il Secolo XIX.

Улица имени Берлускони появится в курортном городе Портофино на Лигурийском побережье. Соответствующее распоряжение уже было принято на заседании городского совета.

Торжественная церемония открытия улицы в Портофино имени экс-премьера состоится 29 сентября 2023 года, в день, когда Берлускони должно было исполниться 89 лет.

Выбор пал на Портофино неспроста. Берлускони любил посещать этот город, где также располагается вилла его сына Пьера Сильвио.

Напомним, Берлускони скончался 12 июня 2023 года, незадолго до того, как ему диагностировали рак крови. Сам Берлускони мечтал прожить 150 лет благодаря гипербелковой диете. Сайт KP.RU собрал полное досье о жизни и деятельности покойного итальянца.