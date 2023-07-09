Экс-генсек НАТО Расмуссен поддержал идею принятия Украины в альянс по частям

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина может быть принята в состав Североатлантического альянса по частям. Такое мнение выразил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью RND.

Поэтапное вступление Украины в НАТО - очень сложный процесс, однако не является невозможным, убежден Расмуссен. По его мнению, такое членство окажет "стабилизирующий эффект на всю Европу".

По словам датского политика, пятая статья НАТО о коллективной обороне могла бы действовать не на всю часть Украины, что облегчило бы Киеву путь в альянс. "Если мы начнем всё это сейчас в Вильнюсе, то уже на следующем саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года можно будет направить Киеву официальное приглашение", - считает Расмуссен.

Напомним, саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, однако решение об участии в нем украинского президента Владимира Зеленского до сих пор не принято.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что все попытки Украины примкнуть к НАТО бесполезны, так как главным противником этой идеи оказался президент США Джозеф Байден. Глава Белого Дома убежден, что в НАТО нет единой позиции по вопросу вступления Украины.