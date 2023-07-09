Эрдоган по телефону обсудил с Байденом членство Украины в НАТО и поставки F-16

Эрдоган и Байден провели телефонные переговоры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Темой переговоров стали вопросы вступления Украины и Швеции в НАТО, передает канцелярия турецкого лидера.

Кроме того, Анкара и Вашингтон обсудили поставку самолетов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском союзе.

Итогом переговоров стала договоренность Эрдогана и Байдена провести личную встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Ранее сайт KP.RU подробно объяснил, почему Украину не позовут в НАТО из-за Байдена. А также рассказал об итогах встречи Эрдогана с Зеленским в Стамбуле и раскрыл подробности телефонных переговоров МИД Турции с министерством иностранных дел России, в ходе которых Анкара признала деструктивными поставки вооружений киевскому режиму.