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НовостиВ мире9 июля 2023 18:41

Эрдоган по телефону обсудил с Байденом членство Украины в НАТО и поставки F-16

Лидеры двух стран договорились о личной встрече на саммите НАТО в Вильнюсе
Дарья ЧИПУРНАЯ
Эрдоган и Байден провели телефонные переговоры

Эрдоган и Байден провели телефонные переговоры

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Темой переговоров стали вопросы вступления Украины и Швеции в НАТО, передает канцелярия турецкого лидера.

Кроме того, Анкара и Вашингтон обсудили поставку самолетов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском союзе.

Итогом переговоров стала договоренность Эрдогана и Байдена провести личную встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Ранее сайт KP.RU подробно объяснил, почему Украину не позовут в НАТО из-за Байдена. А также рассказал об итогах встречи Эрдогана с Зеленским в Стамбуле и раскрыл подробности телефонных переговоров МИД Турции с министерством иностранных дел России, в ходе которых Анкара признала деструктивными поставки вооружений киевскому режиму.