Ледокол «Сомов» спустил на воду венок в память об уничтоженных немцами кораблях в 1942 году

Участники творческого десанта на экспедиционном корабле "Михаил Сомов". Фото: предоставлено организаторами.

Эта история осталась в тени другой неудачной операции лета 1942 года: тогда в июле, из-за просчётов британского Адмиралтейства немцы почти полностью смогли уничтожить полярный конвой PQ-17, доставлявший в СССР западные вооружения по ленд-лизу.

Затем, в августе, Кригсмарине (ВМФ третьего рейха), пользуясь перехваченной инициативой, нанесло новый удар. 17 августа (эта дата запомнилась дурными событиями и в другие годы XX века) подлодка U-209 потопила советский конвой, шедший из Хабарово в Нарьян-Мар через Печорское море — юго-восточную часть Баренцева.

Такой венок в память о погибшем пароходе "Комилес" спустили на воду 8 июля 2023 года. Фото: предоставлено организаторами.

В той атаке погибли беззащитные гражданские суда — пароход «Комилес», лихтер «Ш-500» и баржа «П-4», а также более трёхсот человек, находившихся на борту. По общепринятой версии, никаких военных грузов они не везли — «пиратский рейд» Кригсмарине оказался бессмысленной варварской акцией. О той трагедии до сих пор помнят старожилы Заполярья…

И вот 8 июля 2023 года участники экспедиции на ледоколе «Михаил Сомов», пересекая Баренцево море, спустили памятные венки на приблизительном месте гибели парохода «Комилес» 81 год назад. (Предваряя вопросы: венки биоразлагаемое, из еловых веток и сатиновой ткани.)

— Наша патриотическая акция реализуется под личным руководством начальника 12-го Главного управления Минобороны России, генерала-лейтенанта Игоря Колесникова, а также руководителя горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» — Владимира Верховцева, — говорит один из партнёров экспедиции — гендиректор «Первой горнорудной компании» Сергей Незамаев. — Сохраняя память о подвиге северян, мы сохраняем историю России.

Все венки были сделаны из биоразлагаемых материалов. Фото: предоставлено организаторами.

Также на борту «Михаила Сомова» находится культурный десант — писатели, художники и журналисты из разных регионов России. Многие — впервые в Арктике. По итогам ожидается творческий урожай — очерки, картины, репортажи.

Экспедицию поддерживают зам. председателя Госдумы Петр Толстой и депутат Александр Спиридонов, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию сайта KP.RU.