Поезда из Абхазии в Москву и Санкт-Петербург приостановлены из-за сильного ливня

Сильный ливень стал причиной отмены поездов в Абхазию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два поезда, следовавшие из Абхазии в Москву и Санкт-Петербург, были приостановлены из-за размытия путей и закрытия железнодорожного участка Гагра - Цандрипш на фоне сильного ливня. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Речь идет о поездах, следовавших по маршруту Сухум - Москва (№306) и Сухум - Санкт-Петербург (№480).

Планировавших посадку пассажиров доставят автобусами до станции Цандрипш. Оттуда они смогут проследовать до пунктов назначения в сторону Москвы и Петербурга. В РЖД уточнили, что время отправления спецпоезда со станции в Абхазии - 10 июля в 8:00 по местному времени.

Ранее сегодня в пресс-службе РУП "Абхазская железная дорога" сообщили о временной приостановке движения поездов из-за буйства стихии. В результате сильных дождей Гагрский район остался без света.

Также сайт KP.RU писал о сильных ливнях в Сочи, из-за чего местные власти запретили купание в море.