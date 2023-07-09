Белый дом: Украина пообещала не применять кассетные боеприпасы на территории РФ

Белый дом рассказал о гарантиях от Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев дал письменные гарантии Вашингтону, что переданные им от союзников кассетные боеприпасы не будут применяться на территории Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил Белый дом.

В США также не ожидают, что решение о поставках кассетных снарядов Украине спровоцирует разлад в НАТО.

"Не считаю, что вы станете свидетелями разлада, раздора и разъединения в результате данного решения", - сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что кассетные боеприпасы не будут применяться ни на территории РФ, ни в населенных районах Украины.

Напомним, США анонсировали передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетных снарядов 7 июля. Генсек ООН Антониу Гуттериш не поддержал данную инициативу, а в МИД Франции, напротив, "с пониманием" отнеслись к предложению американцев. В МИД Германии, в свою очередь, отказались поставлять Киеву данный тип боеприпасов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала передачу Украине кассетных бомб проявлением агрессивного антироссийского курса со стороны США.