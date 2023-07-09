«Диктатура либерализма с нацистскими корнями»: Захарова прокомментировала штрафы за поздравления с Днем Победы в Латвии

Захарова назвала диктатурой штрафы в Латвии за поздравления с Днем Победы Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала штрафы в Латвии за поздравления с Днем Победы.

«Госполиция Латвии штрафует жителей страны на 350 евро за поздравления с Днем Победы в соцсетях», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она назвала такие действия Латвии «диктатурой либерализма с нацистскими корнями».

Как писал сайт KP.RU, издание Delfi сообщило, что жители Латвии стали получать уведомления о штрафах за то, что они поздравляли или реагировали на поздравления в сети с Днем Победы 9 мая.

По данным издания, письма со штрафами пришли десяткам латвийцам. 9 мая они пересылали друг другу поздравительные открытки или же оставляли в соцсетях реакции с комментариями на публикации ко Дню Победы.

Отмечалось, что полиция Латвии провела мониторинг соцсетей, вычислив «нарушителей», и стала формировать административные дела о штрафах в размере до 350 евро.

Русский союз Латвии призвал получивших штрафы граждан обжаловать их, назвав действия местных властей противозаконными.