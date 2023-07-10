В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в трех районах республики Фото: Виктория Минаева

В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на спасательное ведомство.

«У Ольгинских водопадов группа туристов оказалась отрезанной мощными потоками воды. Сотрудники ПСО Сухума по веревочной переправе и на спецтранспорте вызволили из водной ловушки 10 туристов и троих местных граждан», - говорится в сообщении.

По данным издания, 19 человек эвакуированы спасателями из летнего лагеря в селе Мюссера Гудаутского района.

Кроме того, сегодня в районе села Алахадзы Гагрского района очевидцы спасли отдыхающую с ребенком, которых потоками воды стало уносить в море.

Как писал сайт KP.RU, ранее два поезда, следовавшие из Абхазии в Москву и Санкт-Петербург, были приостановлены из-за размытия путей и закрытия железнодорожного участка Гагра - Цандрипш на фоне сильного ливня.

Речь шла о поездах, следовавших по маршруту Сухум - Москва (№306) и Сухум - Санкт-Петербург (№480).

Отмечалось, что планировавших посадку пассажиров доставят автобусами до станции Цандрипш. Оттуда они могли проследовать до пунктов назначения в сторону Москвы и Петербурга.

Ранее в пресс-службе Абхазской железной дороги сообщили о временной приостановке движения поездов из-за буйства стихии. В результате сильных дождей Гагрский район остался без света.