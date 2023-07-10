Экс-командующий ВС США в Европе Ходжес: Запад и НАТО потерпели неудачу в Грузии Фото: REUTERS

Запад и НАТО потерпели неудачу в Грузии и теряют свое влияние в этой стране, об этом заявил экс-командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью польскому порталу Interia.

«Раньше я гораздо оптимистичнее относился к Грузии. Но как НАТО, как Запад, мы потерпели неудачу», - сказал Ходжес.

Генерал отметил, что НАТО упустила свой шанс и сейчас теряет влияние в Грузии.

«В случае с Грузией мы сейчас находимся в гораздо худшем положении, чем два, три или пять лет назад», - признал Ходжес.

Как писал сайт KP.RU, 2 мая Минобороны Грузии сообщило, что в 2023 году страна не примет участие в ежегодных армейских учениях Defender в Европе.

В ведомстве подчеркивали, что грузинская сторона регулярно участвует в других международных учениях, например в Noble Partner и Agile Spirit. До конца года Грузия планирует участие в совместных тренировках сил в Турции, Эстонии, Болгарии и других странах Европы.

В конце июня председатель парламента республики Шалва Папуашвили заявил, что все, кто призывает власти Грузии ввести санкции, направленные против России, рискуют возможной военной эскалацией с РФ. По его словам, это огромный риск для Грузии.