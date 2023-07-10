В Татарстане на озере девочка утонула после падения на нее подростка с тарзанки Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Казани на озере Средний Кабан девочка утонула после падения на нее подростка с тарзанки, об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

«В 16:20 мск 9 июля поступило сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан... в Приволжском районе Казани», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал парень, прыгнувший с «тарзанки».

Тело девочки было извлечено с 3 метровой глубины недалеко от берега.

Как писал сайт KP.RU, 9 июля из окна квартиры на 10 этаже жилого дома по Севастопольскому проспекту на юге Москвы выпал 7-летний мальчик. От полученных при падении с высоты травм ребенок погиб на месте. В момент инцидента в квартире также была мама мальчика. На месте происшествия работали правоохранительные органы.

7 июля трое туристов из Ижевска отправились на одноместной лодке по озеру Тургояк, где попали в шторм и чуть не утонули.

Спасатели рассказали, что резко налетел шторм. Ливень, ветер, поднявшаяся волна не только снизили видимость, но и привели к резкому подъему уровня воды в судне.

Отмечалось, что у туристов не было ни одного спасательного жилета, они попытались насосом выкачать воду из лодки, но это не помогало.