В Харьковской области объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным сервиса, сигнал тревоги в области прозвучал в 00:40 по московскому времени.

Как писал сайт KP.RU, 7 июля взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщали украинские СМИ.

По данным официального ресурса для оповещения украинского населения в подконтрольных Киеву районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

6 июля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Ранее воздушная тревога была объявлена четырех регионах Украины. Отмечалось, что сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.