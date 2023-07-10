Пушков: НАТО попадет в ловушку, если часть Украины примут в альянс Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дискуссии о принятии Украины в НАТО частями говорит о том, что Запад оказался в сложном положении, об этом написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«При этом сценарии, имеющем целью избежать вопроса о территориях, над которыми Киев утратил контроль, Запад попадает в другую ловушку, которой избежать не удастся», - заявил Пушков.

По его мнению, ее суть можно выразить формулой «воевать нельзя отказаться».

«Где бы руководство НАТО ни поставило запятую, оба решения в случае членства Украины в альянсе неприемлемы для НАТО», - подчеркнул сенатор.

Как писал сайт KP.RU, 3 июля экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что Украина может вступить в альянс по ускоренному сценарию, также как Швеция и Финляндия.

По его мнению, украинская армия в данный момент является одной из самых боеспособных в Европе и уже соответствует всем критериям НАТО, при этом без вступления Украины в альянс не получится добиться устойчивого мира на европейском континенте.

Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью России является устранение угрозы членства Украины в НАТО. Политик уверен, что она будет достигнута.

Медведев подчеркнул, что цель России проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе.

«Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали - в состоянии конфликта Бандерокраину (или как там теперь принято называть ее гниющие останки) в альянс не примут», - заявил политик.