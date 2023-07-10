Rebelion: Ракета «Посейдон» способна уничтожить несколько американских штатов Фото: Министерство обороны РФ

Всего один российский ядерный комплекс «Посейдон» способен уничтожить сразу несколько американских штатов, об этом написала газета Rebelion.

«Всего одна такая ракета («Посейдон» - прим.) способна уничтожить одним махом штаты Нью-Йорк, ...Нью-Джерси и вызвать в океане радиоактивные цунами», - сообщил обозреватель газеты.

Автор отметил, что из-за обширного и разнообразного ядерного арсенала России «никто в здравом уме» не стал бы развязывать против нее войну.

Журналист пояснил, что, согласно доктрине Москвы, применение ядерного вооружения возможно исключительно при угрозе существованию страны, а государства Запада предпочитают об этом умалчивать, умышленно разжигая конфликт.

Как писал сайт KP.RU, «Посейдон» - это полностью роботизированный и быстроходный глубоководный аппарат с ядерной энергетической установкой. Имеет фактически неограниченную дальность хода.

Он идет под водой на глубине больше 1000 метров со скоростью - до 200 км/час. Его диаметр - 1,8 метра, длина - 20 метров, вес — около 100 т. Это самая большая торпеда в мире, она тяжелее стандартной в 30 раз. Мощность ядерной боеголовки - десятки мегатонн.

Главное назначение «Посейдона» - уничтожение ключевых военно-морских баз противника и крупных промышленных объектов в прибрежной зоне.

Подводный беспилотник «подкрадывается» к вражьему берегу и замирает там до получения боевой команды. После взрыва его ядерной боеголовки уничтожаются все прибрежные объекты в районе нескольких километров (а также авианосцы, надводные корабли и подводные лодки).

Взрыв вызовет цунами, при котором высота волн (по подсчетам самих же ученых США) может достигать от 20 до 50 метров, эти разрушительные бешеные волны на равнинной местности могут проникнуть на глубину до 50 километров. Кроме того, все живое будет повергнуто высокой дозе радиации.