Reuters: Не менее 300 человек на лодках пропали в Атлантике у Канарских островов Фото: REUTERS

Три лодки, направлявшиеся из Сенегала на принадлежащие Испании Канарские острова и перевозившие в общем не менее 300 человек, пропали в Атлантическом океане, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя неправительственной организации по перевозке мигрантов в Европу Элена Малено.

Она заявила, что две лодки, на одной из которых находилось около 65 человек, а на другой - от 50 до 60, исчезли 15 дней назад.

По ее словам, третье судно покинуло Сенегал 27 июня с примерно 200 людьми на борту и с тех пор также не подавало сигналов и не было обнаружено.

Отмечалось, что Канарские острова, расположенные у западного побережья Африки, стали главным пунктом назначения для мигрантов, пытающихся попасть в Испанию.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2021 года в проливе Ла-Манш произошла трагедия. В результате крушения надувной лодки погиб 31 человек из числа мигрантов, пытавшийся нелегально проникнуть в Великобританию.

Министр внутренних дел Франции Дарманен утверждал, что всего на судне находилось 34 человека, погибшими числились 31 из них, включая семерых женщин (одна из них была беременна) и троих детей. Двое выживших в тяжелом состоянии отправили в госпиталь, а один из пассажиров считался пропавшими без вести.

Уточнялось, что лодка была почти полностью сдута, когда ее обнаружили спасатели. Полицейские задержали четырех человек, которых считают организаторами нелегальных перевозок мигрантов.

Ранее французская пограничная служба спасла из воды 272 человека. В частности, в начале ноября на севере страны был демонтирован лагерь беженцев, а полиция арестовала десятки подозреваемых в контрабанде.