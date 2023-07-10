Конгрессмен Грин: Дети американцев могут погибнуть из-за позиции США по Украине Фото: REUTERS

Из-за позиции президента Байдена по Украине существует риск гибели американцев в конфликте с Россией, об этом написала конгрессмен Марджори Тейлор Грин в соцсети.

«Позор нашим лидерам, одержимым спонсированием и разжиганием войны и смерти на чужих землях вместо того, чтобы активно вести мирные переговоры», - заявила Грин.

Она спросила, «неужели нашим собственным сыновьям и дочерям придется погибнуть в очередной бессмысленной и чужой войне».

Политик подчеркнула, что американский народ не хочет войны с Россией и что Вашингтону следовало бы сосредоточиться на внутренних проблемах США.

Как писал сайт KP.RU, Грин заявила, что поставка Украине кассетных боеприпасов плохо закончится для США. Отправка опасных кассетных боеприпасов на Украину является эскалацией конфликта со стороны США, которая в конечном итоге может привести к угрозе американскому народу и нашим интересам национальной безопасности.

В конце июня политик упрекнула Зеленского в отмене выборов на Украине и назвала украинскую армию нацистской. Грин подчеркнула, что Зеленский «полностью финансируется поджигателями войны из США, …только что отменил выборы, контролирует национальные СМИ и имеет нацистскую армию».

7 июня Грин назвала «тупостью», что официальный Вашингтон продолжает поддерживать киевский режим.