Российские военные отбили попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные успешно отразили попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Военнослужащие в течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях», - заявил Астафьев.

Офицер добавил, что авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и огневых средств противника в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Часов Яра и Константиновки.

Как писал сайт KP.RU, 8 июля экипаж российского танка за короткое время уничтожил несколько бронемашин украинских войск на Времевском выступе в Запорожской области, посеяв панику в рядах ВСУ.

Кроме того, подразделения российских войск сорвали атаку украинской военных, уничтожив миномет, который прикрывал штурмовые отряды ВСУ на Запорожском направлении.

Владимир Рогов сообщал, что ВСУ оставили свои позиции в районе села Пятихатки в Запорожской области. По его словам, противник полностью оставил свои позиции, причем вышли внезапно.