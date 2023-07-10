«Мир будет лучше, когда Украина исчезнет с карты»: Заявление Зеленского вызвало волну негатива среди пользователей Twitter

Пользователи Twitter раскритиковали заявление Зеленского о членстве Украины в НАТО Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали заявление Зеленского о беседе с Дудой на тему членства Украины в НАТО.

«Во время мероприятий в Луцке мы с Анджеем Дудой провели короткую, но очень содержательную дискуссию на тему грядущего саммита НАТО в Вильнюсе. Мы согласились работать вместе для достижения наилучшего возможного результата для Украины», - написал Зеленский.

Пользователи соцсети негативно восприняли слова Зеленского об успешном для Киева исходе переговоров альянса.

«Мир будет лучше, когда Украина исчезнет с карты, а бандеровцы отправятся за своими наставниками - Бандерой и Гитлером», - заявил Tomek Rzeszow.

Grzegorz z Podkarpacia объяснил Зеленскому, что «в этом вопросе у Дуды такой же вес, как у тебя в делах Путина. Карты уже давно розданы, и ни в каком НАТО тебя не будет».

«Какого черта ты делаешь, вмешиваясь в дела НАТО?» - написал Jacquie Kangas с нескрываемой злостью.

Как писал сайт KP.RU, 16 июня пользователи подвергли критике публикацию Зеленского об американском законопроекте о передаче российских активов Киеву.

Участвующие в дискуссии прямо указывали, что «это воровство». А также намекали, что теперь у Зеленского будет «больше домов в Майами».

При этом большинство пришли к выводу, что Зеленский «продвигает свою жестокую риторику, которая усугубит конфликт Украины с Россией», а «США спонсируют эту жестокость…», принимая «полностью нелегальный законопроект».

Также в соцсети раскритиковали слова Зеленского об обучении украинских военных на Западе. Его обвинили в страданиях и смерти народа, припомнили ему зверства украинских нацистов.

«Мир ждет твоей отставки. Ты только навлек смерть и разрушение на свой народ», - написал пользователь.

Комментаторы указывали Зеленскому, что контрнаступление провалилось и только его безоговорочная капитуляция может спасти то, что осталось от Украины, они подчеркивали, что украинских военных готовят к самоубийственной миссии.