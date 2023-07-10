В Норвегии уроженец Азербайджана убил 30-летнюю беженку с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины, об этом сообщило издание Nettavisen со ссылкой на полицию.

«Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken, расположенном недалеко от центра Бергена. В гостинице проживают беженцы с Украины», - говорится в статье.

По данным издания, полиция задержала и выдвинула обвинение уроженцу Азербайджана, у которого совместный ребенок с погибшей. Уточнялось, что мужчина также проживал в Норвегии, но в другом месте.

Журналисты отметили, что полиция проводит психиатрическую экспертизу обвиняемого.

Как писал сайт KP.RU, 12 июня президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение поляков к беженцам с Украины ухудшается в том числе по причине того, что многие из них говорят по-русски.

Скорка уточнил, что поляки, которые хотели помочь беженцам, были «встревожены», узнав, что украинцы продолжали говорить по-русски.

«Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях», - подчеркнул Скорка.

В начале июня портал Lublin112 сообщал, что украинские беженцы «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе его жителей.

В публикации сообщили о группе из нескольких десятков украинцев с цыганскими корнями из-за чего «когда-то мирный город стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».

Подчеркивалось, что изначально с беженцами не было никаких проблем и люди даже не обращали на них внимание, но позже стали происходить «шокирующие события».