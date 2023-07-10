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НовостиПолитика10 июля 2023 3:46

Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ и около 50 боевиков в нем

В опорном пункте находились и диверсионно-разведывательные группы ВСУ
Сергей ГАПЧУК
Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ и около 50 боевиков в нем

Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ и около 50 боевиков в нем

Фото: Александр КОЦ

Экипаж танка Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ, в котором находились около 50 военных, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж танка Т-80БВ получил цель с разведывательного беспилотника и выехал на огневую точку. С этого опорного пункта противник корректировал свои удары», - сказали в ведомстве.

Отмечалось, что снаряды попали точно в лесопосадку, где был расположен опорный пункт украинских боевиков.

В ведомстве уточнили, что в опорном пункте, по данным разведки, находились около 50 военных, в том числе диверсионно-разведывательные группы.

Как писал сайт KP.RU, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные успешно отразили попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях.

Он заявил, что военнослужащие в течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

Отмечалось, что авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и огневых средств противника в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Часов Яра и Константиновки.