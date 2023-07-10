Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ и около 50 боевиков в нем
Фото: Александр КОЦ
Экипаж танка Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ, в котором находились около 50 военных, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипаж танка Т-80БВ получил цель с разведывательного беспилотника и выехал на огневую точку. С этого опорного пункта противник корректировал свои удары», - сказали в ведомстве.
Отмечалось, что снаряды попали точно в лесопосадку, где был расположен опорный пункт украинских боевиков.
В ведомстве уточнили, что в опорном пункте, по данным разведки, находились около 50 военных, в том числе диверсионно-разведывательные группы.
Как писал сайт KP.RU, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные успешно отразили попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях.
Он заявил, что военнослужащие в течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.
Отмечалось, что авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и огневых средств противника в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Часов Яра и Константиновки.