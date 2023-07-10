Что произошло в ночь на 10 июля

Посольство РФ: Вашингтон де-факто признался в военных преступлениях на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом де-факто признался в совершении США военных преступлений на Украине, об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя слова Кирби в связи с передачей Киеву кассетных боеприпасов.

«Чиновник де-факто признался в совершении США военных преступлений в ходе украинского конфликта», - говорится в сообщении.

В посольстве указали, что Кирби открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане.

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