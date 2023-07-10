Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Санкт-Петербурге на площади 3,5 тысячи квадратных метров загорелось производственно-складское помещение. Об этом в понедельник, 10 июля, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Уточняется, что возгорание произошло в Калининском районе по адресу ул. Менделеевская, дом 9. Как отмечают в ведомстве, из-за высокой пожарной загрузки огонь распространился достаточно быстро.

Из здания эвакуировали семь человек. К ликвидации пожара были привлечены 110 человек и 27 единиц техники.

Позже в пресс-службе МЧС России заявили о локализации пожара.

«В 07:04 пожар локализован», - сказано в заявлении пресс-службы.

Данных о пострадавших в результате пожара не поступали.

Напомним, в субботу, 8 июля, пожар произошел в частном доме в Новой Москве. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожар оперативно потушили, а в результате происшествия никто не пострадал.