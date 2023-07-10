МРОТ в России собираются увеличить в два раза к 2030 году

МРОТ в России собирают увеличить в два раза к 2030 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили о планах увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в два раза по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает «Известия».

Как сообщается, на данный момент ведомство представило законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 242 рублей, что опережает инфляцию, а также наращивает темпы увеличения прожиточного минимума.

В соответствии с расчетами Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН), для увеличения МРОТ в два раза к указанному сроку, потребуется около 2,4 трлн рублей. Предполагается изыскать данные средства при помощи прогрессивного налогообложения, а также средств Фонда национального благосостояния России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне этого года заявил, что с 1 января 2024 года будет проведена индексация МРОТ на 18,5%.