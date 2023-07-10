Снег и заморозки пришли в Магаданскую область после аномальной жары Фото: из соцсетей

Почти на всей территории Магаданской области в субботу, 10 июля, было объявлено экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом заявили в местном пожарно-спасательном центре.

С ночи на понедельник, 10 июля, в области идут сильные дожди, а местами снег. Кроме того, ощущается резкое похолодание.

Как сообщила ведущий синоптик отдела ОМП ГМЦ по Магаданской области Ольга Матвеева, сейчас в центральные районы Магаданской области зашел холодный фронт с севера, с которым и связан циклон. По ее словам, заморозки останутся в регионе на два ближайших дня.

«Местами могут быть сильный дождь со снегом. Вообще, на территории региона в июле заморозки бывают. Это не является чем-то необычным», - приводит слова эксперта «КП» - Хабаровск».

В пожарно-спасательном центре региона предупреждают, что могут произойти сбои в работе всех видов транспорта, а также повреждения или обрывы линий электропередачи и связи. Кроме того, сообщают о высокой вероятности затопления местности, активизации оползневых, размыва дорог, мостов и дамб.