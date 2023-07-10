В норвежском отеле убили украинскую беженку

В Норвегии произошло убийство. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В норвежском городе Берген в отеле Magic Hotel Solheimsviken была убита беженка с Украины, сообщает Nettavisen со ссылкой на полицию.

Согласно отчету, отель является местом для размещения для украинских беженцев. Во вторник женщину обнаружили в критическом состоянии в одном из гостиничных номеров. Ее немедленно доставили в больницу, однако спустя полтора часа она скончалась.

Правоохранительные органы задержали и предъявили обвинение подозреваемому. Следуя данным публикации, у подозреваемого и у погибшей имеется общий ребенок. Однако, подозреваемый отрицает свою вину. Полиция отказалась раскрывать детали допроса.

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