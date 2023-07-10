Марочко: украинская армия несет значительные потери на Луганском направлении Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в понедельник, 10 июля, проинформировал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери на Луганском направлении.

«За истекшую неделю в зоне ответственности Южной группировки войск на Луганском тактическом направлении противник понес значительные потери в личном составе и технике», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что за прошедшую неделю российские военные отразили около 72 атак ВСУ на данном направлении, уничтожили свыше 2,6 тысяч украинских солдат, а также пресекли работу 16 диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, по данным эксперта, в течение минувшей недели были ликвидированы 92 автомобиля, около 54 бронированных машин и 13 танков противника. Помимо этого, уничтожены 46 артиллерийских систем, в том числе одиннадцать, которые ВСУ получили от западных государств.

Ранее Марочко рассказывал, что ВСУ снизили активность наступления на Луганском направлении. Он пояснял, что это связано с регулярными потерями вооруженных формирований Украины и исчерпанием наступательного потенциала.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что украинская армия несет большие потери, которые приближаются к оценке, которую можно назвать «катастрофической».