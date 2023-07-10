Экс-замминистра экологии Челябинской области отправлен в колонию на три года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков был признан виновным в превышении полномочий и взят под стражу в зале суда. Экс-иновник был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение вынес Курчатовский районный суд в понедельник, 10 июля.

Ранее следствие установило, что в августе 2020 года Безруков посетил одно из предприятий города в ходе режима Неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), выдав свой визит за внеплановую проверку, полномочий для которой у него не было.

«Исследовав доказательства, выслушав показания свидетелей, суд пришел к выводу о наличии в действиях Безрукова инкриминированного преступления», - заявил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской области Леонид Инчин.

Безруков назвал дело сфабрикованным, а проверку назвал пресс-туром с журналистами, целью которой было показать, как предприятие снижает выбросы во время режима НМУ. Гособвинение запросило для бывшего чиновника шесть лет колонии общего режима.