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НовостиПолитика10 июля 2023 6:13

ВСУ пытались ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту

Ракеты были уничтожены средствами ПВО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВСУ пытались ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту

ВСУ пытались ударить ракетой С-200 по Крымскому мосту

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из ракет С-200, запущенных украинскими войсками в воскресенье, 9 июля, по российской территории, была направлена на Крымский мост, а вторая - на военный аэродром в Ростовской области. Об этом в своем докладе рассказал начальник главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-полковник Виктор Афзалов.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск», - заявил он в докладе начальнику генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) России Валерию Герасимову.

Напомним, сегодня, 10 июля, в Министерстве обороны РФ сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить ракетами С-200по Крыму, а также Калужской и Ростовской областям. Однако эта попытка не удалась. Герасимов поручил выявлять и уничтожать места хранения такого вооружения.