Cтраны начали репатриировать золото в виде актива-убежища Фото: Мария ЛЕНЦ

Все больше стран начинают репатриировать золотые резервы из-за антироссийских санкций и последовавшей заморозке активов России. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на данные опроса американской инвестиционной компании Invesco.

Исследование, проведенное с участием центральных банков и суверенных фондов из ряда стран, показывают, что 68% принявших участие в опросе организаций хранят резервы в своих странах, а 2020 году данный показатель был 50%.

Как передает агентство, такую тенденцию можно связать с заморозкой половины золотовалютных резервов России в 640 млрд долларов. Один из участников опроса Invesco заявил, что золото стало «активом-убежищем», которое необходимо «обезопасить».

Согласно приведенным данным, 85% из 85 фондов национального благосостояния и 57 Центробанков ряда стран заявляют о росте инфляции в ближайшее годы. Примерно 80% из 142 опрошенных организаций назвали геополитическую напряженность главным риском в следующего десятилетия.

Ряд Центробанков на фоне геополитической напряженности чаще прибегают к диверсификации валют. 7% опрошенных полагают, что рост госдолга США плохо скажется на долларе, однако большинство по-прежнему не видят ему альтернативы.

Напомним, ранее Сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал о резком росте цен на золота в мире, назвав одной из главных причин закупка этого металла мировыми Центробанками.