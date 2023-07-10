КНДР пригрозила сбивать самолеты-разведчики США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пхеньян предупредил Вашингтон о своей готовности сбивать американские самолеты-разведчики при нарушении воздушного пространства. Такое заявление было опубликовано в понедельник, 10 июля, Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«США придется дорого расплатиться за свою провокационную воздушную разведку, которая бешено проводится с вторжением в наше воздушное пространство без уведомления. Нет никакой гарантии того, что не произойдут шокирующие события» - приводит издание заявление представителя Министерства обороны КНДР.

Утоняется, что в начале июля этого года в районе Корейского полуострова пролетали американские самолеты-разведчики RC-135 и U-2S, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk. По данным военного ведомства КНДР, в период со 2 по 9 июля 2023 года зарегистрировали несколько случаев нарушения воздушного пространства страны.

Представитель Министерства обороны КНДР заявил, что сейчас Пхеньян проявляет «максимальную терпеливость и выдержку», но Вашингтон должен прекратить провокации.

Напомним, в конце июня этого года МИД КНДР заявил, что Корейский полуостров находится на «грани ядерной войны» из-за США, а Южную Корею обвинили в «низкопоклонстве» перед Вашингтоном.