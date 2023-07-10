17 самолетов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды Фото: Иван ВИСЛОВ

Непогода в Сочи стала причина задержки пассажирских рейсов как на посадку, так и на вылет из аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи в понедельник, 10 мюля, за минувшие сутки 17 рейсов были направлены на запасные аэродромы для «обеспечения безопасности пассажиров во время полетов».

Отмечается, что с пассажирами задержанных лайнеров работают представители авиакомпаний.

«В настоящий момент погодные условия благоприятные, но возможно изменение метеоусловий до 21:00 мск», - приводит «Интерфакс» заявление в пресс-службы, где также предупредили о сложной обстановке на дорогах в Адлерском районе, призвав учитывать это при выезде и въезде в аэропорт.

Напомним, из-за непогоды улицы в Сочи ушли под воду, а федеральная трасса была перекрыта. Мэрия города ввела запрет на купание в Черном море. Ограничения продлятся до вторника, 11 июля.