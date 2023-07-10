РИА Новости: зерновую сделку могут продлить после переговоров Путина и Эрдогана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эдоганом являются единственной надеждой на то, чтобы в ситуации вокруг зерновой сделки произошли положительные изменения. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к процессу переговоров.

По данным источника, нынешнее положение дел не внушает оптимизма относительно продления соглашения после 17 июля.

«Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период – не исключение», - заявил собеседник издания.

Он напомнил, что турецкий лидер ранее говорил о своем желании провести переговоры с российским главой государства.

В июне Путин говорил, что Россия начинает задумываться о выходе из зерновой сделки.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что зерновая сделка в том виде, в котором она есть сейчас, не нужна. Политик считает, что ее нужно обязательно расторгнуть.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Россия своевременно объявит о своем решении по вопросу зерновой сделки. В то же время, по его словам, в настоящее время нет никаких оснований для продления соглашения. При этом политик подчеркнул, что время еще есть, в том числе и для выполнения части договоренностей, касающихся России.