Доброволец рассказал об использовании ВСУ пленных для разминирования Фото: REUTERS

Украинские войска используют пленных для разминирования территорий на Запорожском направлении. Об этом рассказал российский доброволец с позывным «Топаз».

Доброволец был взят в плен на Донецком направлении. Как он рассказал, во время его пребывания в плену Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно избивали и унижали его, заставляя также копать оборонительные сооружения.

Как заявил «Топаз», когда украинское подразделение переместилось на Запорожское направление, добровольца и еще одного пленного подняли среди ночи и взяли на задание, используя их для «разминирования».

«Чтобы мы впереди шли и если вдруг взорвался кто-то, то взорвался я и сзади который за мной идет второй пленный», - приводит РИА Новости слова добровольца.

Напомним, доброволец «Топаз» также рассказал, что выкуп из украинского плена стоил 20 тысяч долларов.