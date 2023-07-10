FT: НАТО предложит Киеву гарантии безопасности или помощь по модели Израиля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В НАТО говорят о двух возможных вариантах развития отношений с Украиной. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на представителя стран НАТО.

"На данный момент стоит выбор для членов альянса по вопросу Киева между моделью Израиля (предполагает самозащиту Украины, что дорого с точки зрения инвестиций) и моделью, когда Украину защищает альянс в случае необходимости, однако это дорого с точки зрения ответственности, которую мы возьмем на себя", — отметил представитель.

Собеседник газеты также добавил, что чем больше Североатлантический альянс общается с Украиной по гарантиям безопасности, тем очевиднее становится, что его западным союзникам это слишком дорого обходится. В статье также говорится, что некоторые страны нервничают из-за суммы, которую нужно потратить на обязательства в момент увеличивающейся инфляции и бюджетного давления.

Пользователи Twitter раскритиковали заявление Зеленского о беседе с Дудой на тему членства Украины в НАТО. Комментаторы негативно отреагировали на слова украинского президента об успешном для Киева исходе переговоров альянса.